В «Сьоне» не исключили уход Миранчука: «Это обсуждается. Есть клубы, которые могут заплатить сумму выкупа»
В «Сьоне» не исключили уход Антона Миранчука.
– В СМИ ходит информация о том, что Антон Миранчук покинет «Сьон» и ему уже ищут замену. Это так?
– Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я ни хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа.
Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
В сезоне-2024/25 Миранчук провел 24 матча в чемпионате Швейцарии и забил 2 гола.
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Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
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