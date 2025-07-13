В «Сьоне» не исключили уход Миранчука: «Это обсуждается. Есть клубы, которые могут заплатить сумму выкупа»

В «Сьоне» не исключили уход Антона Миранчука.

– В СМИ ходит информация о том, что Антон Миранчук покинет «Сьон» и ему уже ищут замену. Это так?

– Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я ни хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа.

Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.

В сезоне-2024/25 Миранчук провел 24 матча в чемпионате Швейцарии и забил 2 гола.