Антон Миранчук открыт к предложениям из РПЛ. Возвращение в «Локомотив» маловероятно («Спорт-Экспресс»)
Антон Миранчук готов вернуться в Россию.
По информации «СЭ», российский полузащитник «Сьона» готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ, однако на данный момент агенты Миранчука не ведут переговоров ни с одной российской командой.
Отмечается, что возвращение Миранчука в «Локомотив» маловероятно из-за высокой конкуренции на позиции, а также финансовой составляющей.
Ранее сообщалось, что услуги 29-летнего полузащитника были предложены «Спартаку». Контракт Миранчука со «Сьоном» истекает летом 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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