Антон Миранчук готов вернуться в Россию.

По информации «СЭ», российский полузащитник «Сьона » готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ , однако на данный момент агенты Миранчука не ведут переговоров ни с одной российской командой.

Отмечается, что возвращение Миранчука в «Локомотив » маловероятно из-за высокой конкуренции на позиции, а также финансовой составляющей.

Ранее сообщалось , что услуги 29-летнего полузащитника были предложены «Спартаку ». Контракт Миранчука со «Сьоном» истекает летом 2026 года.