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  • Антон Миранчук: «О возвращении в Россию я даже не думаю. Ситуацию с «Зенитом» не понимаю – говорят, якобы я договорился, чтобы игра со «Сьоном» состоялась»
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Антон Миранчук: «О возвращении в Россию я даже не думаю. Ситуацию с «Зенитом» не понимаю – говорят, якобы я договорился, чтобы игра со «Сьоном» состоялась»

Антон Миранчук заявил, что не планирует возвращаться в Мир РПЛ в ближайшее время.

Российский полузащитник перешел в швейцарский «Сьон» из «Локомотива» на правах свободного агента в сентябре 2024 года.

– У тебя еще год контракта со «Сьоном». Отработаешь его?

– Думаю, да. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы не отработать.

– Слухи о твоем возвращении в Россию.

– Я далеко не все читаю, и до меня мало что из этого доносится.

– Тебя связывают со всеми нашими топ-клубами. Например, писали о том, что предстоящий матч «Сьона» в Питере – часть сделки по твоей продаже в «Зенит».

– Впервые я об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: откуда это, с чего? Мне ничего об этом не известно. Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно. Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в нее – не моя прерогатива.

– Хочется вернуться в РПЛ? Закрыл гештальт, попробовал себя в Европе.

– Нет, «закрыть гештальт» – я так говорил о другом.

– О топ-5 лиг?

– Да. В Европе я и правда поиграл. Но о возвращении в Россию я даже не думаю. Я – футболист «Сьона». Нет большого смысла это раздувать, – сказал Миранчук.

«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза

 Антон Миранчук открыт к предложениям из РПЛ. Возвращение в «Локомотив» маловероятно («Спорт-Экспресс»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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