Радимову понравился Миранчук против «Зенита»: «Видно, что в атакующих действиях Антон – лучший игрок «Сьона». Просил постоянно мяч, не избегал единоборств»

Владиславу Радимову понравилась игра Антона Миранчука против «Зенита» (2:5).

Полузащитник «Сьона» принял участие в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Мне Миранчук понравился. В первом тайме он просил постоянно мяч, не избегал единоборств. Видно, что в атакующих действиях Антон точно лучший игрок команды», — сказал экс‑футболист сборной России.