Радимову понравился Миранчук против «Зенита»: «Видно, что в атакующих действиях Антон – лучший игрок «Сьона». Просил постоянно мяч, не избегал единоборств»
Владиславу Радимову понравилась игра Антона Миранчука против «Зенита» (2:5).
Полузащитник «Сьона» принял участие в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
«Мне Миранчук понравился. В первом тайме он просил постоянно мяч, не избегал единоборств. Видно, что в атакующих действиях Антон точно лучший игрок команды», — сказал экс‑футболист сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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