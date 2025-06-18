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Киву – первый тренер «Интера» со времен Пиоли, не выигравший в дебютном матче. Спаллетти, Конте и Индзаги побеждали

Киву стал первым тренером «Интера» с 2016 года, не выигравшим дебютный матч.

Команда Кристиана Киву сыграла вничью с «Монтерреем» (1:1) в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

В ноябре 2016 года Стефано Пиоли сыграл вничью с «Миланом» (2:2) в первом официальном матче на посту главного тренера «Интера».

Лучано Спаллетти, Антонио Конте и Симоне Индзаги выиграли свои первые матчи. 

21 июня миланцы встретятся с «Урава Ред Даймондс».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
logoМонтеррей
logoчемпионат мира среди клубов
logoИнтер
logoКристиан Киву
logoСтефано Пиоли
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
logoЛучано Спаллетти
logoСимоне Индзаги
logoвысшая лига Мексика
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