Киву – первый тренер «Интера» со времен Пиоли, не выигравший в дебютном матче. Спаллетти, Конте и Индзаги побеждали

Киву стал первым тренером «Интера» с 2016 года, не выигравшим дебютный матч.

Команда Кристиана Киву сыграла вничью с «Монтерреем » (1:1) в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. В ноябре 2016 года Стефано Пиоли сыграл вничью с «Миланом» (2:2) в первом официальном матче на посту главного тренера «Интера ». Лучано Спаллетти , Антонио Конте и Симоне Индзаги выиграли свои первые матчи. 21 июня миланцы встретятся с «Урава Ред Даймондс».