Роналду попрощался с уволенным из «Аль-Насра» Пиоли: «Спасибо за все 🙏». Сообщалось, что у португальца были разногласия с тренером
Криштиану Роналду попрощался с тренером «Аль-Насра» Стефано Пиоли.
Сегодня стало известно, что итальянский специалист покинул пост главного тренера саудовского клуба.
Ранее сообщалось, что Пиоли может уйти на фоне разногласий с португальцем и отсутствия трофеев в минувшем сезоне.
«Спасибо за все 🙏», – написал в соцсетях форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Пиоли работал в команде с сентября 2024 года. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 70 очков и занял третье место в таблице.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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