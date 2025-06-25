Роналду попрощался с уволенным из «Аль-Насра» Пиоли: «Спасибо за все 🙏». Сообщалось, что у португальца были разногласия с тренером

Криштиану Роналду попрощался с тренером «Аль-Насра» Стефано Пиоли.

Сегодня стало известно , что итальянский специалист покинул пост главного тренера саудовского клуба.

Ранее сообщалось , что Пиоли может уйти на фоне разногласий с португальцем и отсутствия трофеев в минувшем сезоне.

«Спасибо за все 🙏», – написал в соцсетях форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду .

Пиоли работал в команде с сентября 2024 года. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср » набрал 70 очков и занял третье место в таблице.

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