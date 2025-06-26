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Жезуш и Консейсау могут возглавить «Аль-Наср» Роналду. Клуб ранее уволил Пиоли

Жорже Жезуш может возглавить команду Криштиану Роналду.

Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются кандидатами на пост главного тренера «Аль-Насра».

Клуб из Эр-Рияда ранее отправил в отставку Стефано Пиоли.

Добавим, что Жорже Жезуш ранее тренировал другую саудовскую команду – «Аль-Хилаль».

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял четвертое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?3441 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
logoЖорже Жезуш
logoСержиу Консейсау
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСтефано Пиоли
logoАль-Хилаль
logoКриштиану Роналду
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