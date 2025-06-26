Жезуш и Консейсау могут возглавить «Аль-Наср» Роналду. Клуб ранее уволил Пиоли
Жорже Жезуш может возглавить команду Криштиану Роналду.
Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются кандидатами на пост главного тренера «Аль-Насра».
Клуб из Эр-Рияда ранее отправил в отставку Стефано Пиоли.
Добавим, что Жорже Жезуш ранее тренировал другую саудовскую команду – «Аль-Хилаль».
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял четвертое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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