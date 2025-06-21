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  • Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Вальверде – 4-й, де Йонг – 8-й, Гави – 10-й
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Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Вальверде – 4-й, де Йонг – 8-й, Гави – 10-й

Педри признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших центральных хавбеков включены:

1. Педри, «Барселона».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

3. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».

4. Федерико Вальверде, «Реал».

5. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

6. Фабиан Руис, «ПСЖ».

7. Николо Барелла, «Интер».

8. Френки де Йонг, «Барселона».

9. Тейани Рейндерс, «Манчестер Сити».

10. Гави, «Барселона».

Что теперь будет с «Торпедо»?7589 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoФабиан Руис
logoБарселона
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАрсенал
logoНиколо Барелла
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
FourFourTwo
logoРеал Мадрид
logoАлексис Мак Аллистер
logoДеклан Райс
logoГави
logoФедерико Вальверде
logoПедри
logoБруно Гимараэс
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoТейани Рейндерс
logoФренки де Йонг
logoЛиверпуль
logoПСЖ
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