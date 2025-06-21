Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Вальверде – 4-й, де Йонг – 8-й, Гави – 10-й

Педри признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших центральных хавбеков включены:

1. Педри, «Барселона».

2. Деклан Райс , «Арсенал ».

3. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль ».

4. Федерико Вальверде, «Реал ».

5. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

6. Фабиан Руис, «ПСЖ».

7. Николо Барелла, «Интер».

8. Френки де Йонг, «Барселона».

9. Тейани Рейндерс, «Манчестер Сити».

10. Гави, «Барселона».