Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Вальверде – 4-й, де Йонг – 8-й, Гави – 10-й
Педри признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.
После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В десятку сильнейших центральных хавбеков включены:
1. Педри, «Барселона».
2. Деклан Райс, «Арсенал».
3. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».
4. Федерико Вальверде, «Реал».
5. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».
6. Фабиан Руис, «ПСЖ».
7. Николо Барелла, «Интер».
8. Френки де Йонг, «Барселона».
9. Тейани Рейндерс, «Манчестер Сити».
10. Гави, «Барселона».
Что теперь будет с «Торпедо»?7589 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости