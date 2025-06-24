Салах – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии GiveMeSport, Ван Дейк – 2-й, Райс – 4-й, Родри – 6-й, Виртц – 11-й

Мохамед Салах признан GiveMeSport лучшим игроком АПЛ на данный момент.

При составлении рейтинга использовались такие критерии, как выступления в АПЛ-2024/25, уровень игры в Премьер-лиге на протяжении карьеры, ценность для команды, результативные действия, запоминающиеся выступления.

В двадцатку лучших футболистов чемпионата вошли:

1. Мохамед Салах , «Ливерпуль».

2. Вирджил ван Дейк , «Ливерпуль».

3. Эрлинг Холанд , «Манчестер Сити».

4. Деклан Райс, «Арсенал».

5. Букайо Сака , «Арсенал».

6. Родри, «Манчестер Сити».

7. Александер Исак, «Ньюкасл».

8. Вильям Салиба, «Арсенал».

9. Алиссон, «Ливерпуль».

10. Бруну Фернандеш , «Манчестер Юнайтед».

11. Флориан Виртц, «Ливерпуль».

12. Коул Палмер, «Челси».

13. Габриэл Магальяес, «Арсенал».

14. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».

15. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

16. Бриан Мбемо, «Брентфорд».

17. Матеус Кунья, «Манчестер Юнайтед».

18. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

19. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

20. Мойсес Кайседо, «Челси».