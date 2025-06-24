  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии GiveMeSport, Ван Дейк – 2-й, Райс – 4-й, Родри – 6-й, Виртц – 11-й
13

Салах – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии GiveMeSport, Ван Дейк – 2-й, Райс – 4-й, Родри – 6-й, Виртц – 11-й

Мохамед Салах признан GiveMeSport лучшим игроком АПЛ на данный момент.

При составлении рейтинга использовались такие критерии, как выступления в АПЛ-2024/25, уровень игры в Премьер-лиге на протяжении карьеры, ценность для команды, результативные действия, запоминающиеся выступления.

В двадцатку лучших футболистов чемпионата вошли:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

4. Деклан Райс, «Арсенал».

5. Букайо Сака, «Арсенал».

6. Родри, «Манчестер Сити».

7. Александер Исак, «Ньюкасл».

8. Вильям Салиба, «Арсенал».

9. Алиссон, «Ливерпуль».

10. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

11. Флориан Виртц, «Ливерпуль».

12. Коул Палмер, «Челси».

13. Габриэл Магальяес, «Арсенал».

14. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».

15. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

16. Бриан Мбемо, «Брентфорд».

17. Матеус Кунья, «Манчестер Юнайтед».

18. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

19. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

20. Мойсес Кайседо, «Челси».

Что теперь будет с «Торпедо»?16132 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoФлориан Виртц
logoБруну Фернандеш
logoБрентфорд
logoРодри
logoМатеус Кунья
logoВильям Салиба
logoБруно Гимараэс
logoБриан Мбемо
logoЧелси
logoМохамед Салах
logoЭрлинг Холанд
logoНьюкасл
logoГабриэл Магальяэс
logoАлексис Мак Аллистер
logoМойсес Кайседо
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoРайан Гравенберх
logoАрсенал
logoБукайо Сака
logoАлиссон
logoАлександер Исак
logoДеклан Райс
logoКоул Палмер
logoВирджил ван Дейк
logoФилип Фоден
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду, Руни, ван Дейк, Анри, де Брюйне, Трент и Салах – в сборной АПЛ всех времен от FourFourTwo
13822 июня, 17:23
Главные новости
Вы начинаете каждый день с комментариев Спортса’‘. Сможете доказать это, пройдя тест?
22 июня, 13:00Тесты и игры
«Барселона» – на продвинутой стадии переговоров по 17-летнему опорнику «Спорт Ресифи» и капитану сборной Бразилии U17 Зе Лукасу
3 минуты назад
«Челси» близок к покупке Гиттенса у «Боруссии». «Бавария» следит за ситуацией, но лондонцы уверены в своем успехе
412 минут назад
Мхитарян вернулся бы в детство, чтобы проводить больше времени с отцом: «Он умер, когда мне было 7 лет. Мне нравится думать, что он наблюдал сверху, как я рос, и гордится мной»
314 минут назад
Бекхэм поздравил Месси с 38-летием: «С днем рождения, величайший»
737 минут назад
Божович об ударах по Ирану: «Американцы с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Мне очень жалко этот народ»
7351 минуту назад
«Барселона» поздравила Месси с 38-летием: «Единственный и неповторимый 🐐»
13сегодня, 15:59
Неймар и «Сантос» согласовали новый контракт. О продлении объявят в пятницу
9сегодня, 15:56
«Милан» получит за Тео 25 млн евро и бонусы, защитник будет зарабатывать в «Аль-Хилале» 19,5 млн в год с учетом премий. Сделку могут закрыть в ближайшие часы (Орацио Аккомандо)
17сегодня, 15:50
Николай Наумов: «Не очень хорошо отношусь к присутствию женщин в футболе, это мужское дело. Женское безрассудство часто проявляется не с лучшей стороны, мужчины рациональнее»
16сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Торино» выкупил Бираги у «Фиорентины» после аренды за 250 тысяч евро
28 минут назад
«Бенфика» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
132 минуты назад
«Барселона» за 1,2 млн евро продает «Динамо» Загреб защитника 2-й команды Домингеса
445 минут назад
LEON Вторая лига А. Переходные матчи. «Волгарь» встречается с «Челябинском» в 1-й игре
сегодня, 16:00Live
«Наполи» купит Ланга у ПСВ за 25-28 млн евро. Вингер подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 2,5 млн евро
9сегодня, 15:46
«Хотелось, чтобы в год столетия «Зенита» выиграл именно «Краснодар». Чемпионства петербуржцев уже приелись». Вингер «Акрона» Пестряков про Мир РПЛ
13сегодня, 15:30
«Ньюкасл» предложил 45 млн фунтов за Элангу. «Ноттингем» отказался продавать вингера
10сегодня, 15:16
Элвер Рахимич: «ЦСКА ставит целью кубок и чемпионство. Надеюсь, так и будет. Есть все предпосылки для трофеев в следующем сезоне»
10сегодня, 15:01
В Испании задержан 19-летний болельщик, угрожавший Морате и его семье в соцсетях после промаха с пенальти в финале Лиги наций. Подозреваемый пытался создать алиби, заявив о взломе аккаунта
7сегодня, 14:59
«Клубы РПЛ завышают зарплаты, из-за этого страдает весь российский футбол. Футбольные люди поступили бы по-другому». Булыкин об интересе «Спартака» и «Динамо» к Сергееву
15сегодня, 14:14