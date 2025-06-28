Клопп об отказе возглавить сборную Германии в 2023-м: «Сезон для «Ливерпуля» сложился неудачно, я не мог уйти вот так. Было важно наладить ситуацию, нам это удалось»

Юрген Клопп объяснил, почему отказался возглавить сборную Германии в 2023 году.

«Предыдущий сезон (2022/23) сложился для «Ливерпуля » не так удачно, и летом после этого сезона Германия искала нового тренера сборной. Я мог бы сказать «да», потому что, возможно, было бы лучше заняться чем-то другим.

Я не хотел этого. И это решение не касалось работы тренером национальной команды как таковой. Я не мог вот так уйти из «Ливерпуля». Там была команда, были люди, с которыми у меня были отношения. Я никогда не был настолько равнодушен, чтобы не вспомнить хорошие слова, которые я сказал игроку неделей ранее.

Мы пригласили таких новых игроков, как Эндо , Гравенберх , Собослаи и Мак Аллистер. Я хотел наладить ситуацию с их помощью и помощью игроков, которые уже были в команде. Это было важно для меня. Нам это удалось. Тем не менее, решение покинуть «Ливерпуль» назрело», – сказал бывший главный тренер «красных» в интервью Welt.

Клопп не хочет тренировать в ближайшее время: «Мне нравилась эта работа, но я не был зависим от нее, ни по чему не скучаю. Время в «Ливерпуле» было замечательным, но оно закончилось»