Салах, Бруну, Палмер, Райс, Исак и Мак Аллистер – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ по версии профсоюза футболистов Англии
Названы претенденты приз игроку сезона в АПЛ по версии футболистов.
Ассоциации профессиональных футболистов Англии определила шесть футболистов, которые вошли в число кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ.
Финалисты были выбраны самими игроками.
В листе кандидатов присутствуют:
Мохамед Салах («Ливерпуль»);
Деклан Райс («Арсенал»);
Коул Палмер («Челси»);
Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
Александер Исак («Ньюкасл»);
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
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Опубликовал: Никита Надёжин
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