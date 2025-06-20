Салах, Бруну, Палмер, Райс, Исак и Мак Аллистер – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ по версии профсоюза футболистов Англии

Названы претенденты приз игроку сезона в АПЛ по версии футболистов.

Ассоциации профессиональных футболистов Англии определила шесть футболистов, которые вошли в число кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ.

Финалисты были выбраны самими игроками.

В листе кандидатов присутствуют:

Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Деклан Райс («Арсенал»);

Коул Палмер («Челси»);

Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

Александер Исак («Ньюкасл»);

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).