Адвокат Добровинский об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это оскорбление всему футболу, решение вынесено без суда. Если будет доказано, что Соболев ни при чем – как тогда отмотать назад?»

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на исключение «Торпедо» из Мир РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Бывшему директору «Торпедо » Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда еще ничего не доказано, без суда.

Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения – их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идет.

А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чем и его освободят – что тогда? Что и как тогда отмотать назад», – сказал Добровинский, представляющий интересы Соболева.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву и других арбитров за принятие решений в пользу «Торпедо».