Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)

Спецкомиссия РФС решила, что «Торпедо» нарушило регламент.

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ . Сообщалось , что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

По данным «РБ Спорт», сегодня состоялось заседание спецкомиссии РФС по делу «Торпедо». Комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента.

Комиссия предоставляет в КДК заключение, которое является одним из доказательств для принятия решений. Утверждается, что КДК, с большой долей вероятности, примет решение о наказании «Торпедо» в соответствии с дисциплинарным регламентом, в котором для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 50 000 000 рублей и/или снятие очков для клуба в количестве до 15 и/или лишение завоеванных наград и/или исключение из числа участников соревнований.

Завтра, 9 июля, состоится заседание КДК. По делу «Торпедо » может пройти отдельное заседание, которое состоится 10 июля.