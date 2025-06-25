Адвокат владельца «Торпедо» об уголовном деле: «Футбол тут абсолютно ни при чем, это инструмент посадки, предлог. Если бы Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это»

Адвокат владельца «Торпедо» уверен, что арест его клиента не связан с футболом.

Ранее в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

«Я сразу сказал, что футбол тут абсолютно ни при чем. Потому что на Соболева ничего нет. Я раскопал кое-какие новые сведения и в ближайшее время их выложу.

Судья в своих показаниях сообщил, что всего один раз мельком видел Соболева на стадионе. Они никогда не разговаривали, вообще ни на какие темы. Сам арбитр говорит, что Соболев ни при чем. Зато Соболев при чем к стадиону, который строит на свои деньги, это да.

В данном случае футбол – это инструмент посадки. Предлог. Нужна была причина, и ее нашли в футболе. Если бы ее нашли в том, что Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это. Это мое понимание. Я не вижу, при чем тут Соболев», – сказал Александр Добровинский.