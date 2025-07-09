РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Головко: «Не можем раскрыть какие‑либо детали по этому делу»

РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо».

В отношении совладельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

Ранее стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ .

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании.

РФС на данный момент не может раскрыть какие‑либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», – заявили в пресс‑службе РФС .