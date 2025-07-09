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  • В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко (Иван Карпов)
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В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко (Иван Карпов)

Во влиянии на результаты матчей подозреваются 9 российских арбитров.

По данным инсайдера Ивана Карпова, судей подозревают в получении взяток за оказание влияния на результаты игр.

Среди подозреваемых оказался задержанный 8 июля Богдан Головко, работавший на матчах Мелбет Первой лиги, предположительно совершивший намеренную ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

Также сообщается, что в деле фигурирует арбитр Максим Перезва, в попытке подкупа которого подозревают руководителей «Торпедо».

Напомним, ранее в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). КДК РФС рассмотрит дело московского клуба 10 июля.

Еще один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей в России («СЭ»)

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6016 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Максим Перезва
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