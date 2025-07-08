Орлов о Смолове: «Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже хулиган, получается. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал, так нельзя!»

Геннадий Орлов высказался о драке Федора Смолова.

В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове. Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя!

Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде. А Смолов, как и Кокорин , бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть – что они подумают?

Хулиган есть хулиган. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал», – сказал футбольный комментатор.