Орлов о Смолове: «Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже хулиган, получается. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал, так нельзя!»
Геннадий Орлов высказался о драке Федора Смолова.
В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове. Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя!
Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде. А Смолов, как и Кокорин, бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть – что они подумают?
Хулиган есть хулиган. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал», – сказал футбольный комментатор.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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