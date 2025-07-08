Депутат Терюшков о драке Смолова: «Спортсмен – это интеллигенция, элита. Большинство успевают совершенствовать тело и мозг. Подрастающие умницы сменят оторвавшихся от земли недоучек»

Роман Терюшков прокомментировал потасовку Федора Смолова в «Кофемании».

В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Жаловаться на шантаж после того, как первым двинул в лицо двум посетителям заведения? Точно не по-спортивному.

Логические цепочки с трудом воспроизводятся у тех, кто много о себе думает, но мало учился.

К счастью, большинство взрослеющих спортсменов успевают и совершенствовать тело, и тренировать мозг.

У «Кофемании» скоро наступит тихий период. Подрастающие умницы сменят оторвавшихся от земли недоучек.

Спортсмен – это не значит профан, полуграмотей. Спортсмен – это интеллигенция, элита общества. Во всех смыслах без исключений. Разве что Смолов?» – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

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