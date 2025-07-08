Депутат Свищев о наказании для Смолова: «Отделается штрафом, вероятно, если не было тяжелых последствий. Стульями никто не кидался, крови не было»
Дмитрий Свищев высказался о возможном наказании Федора Смолова.
В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
– Какое наказание должен понести Смолов?
– Все прописано в законодательстве РФ. Мы видим, что нарушение закона имело место.
Если тяжелых последствий для пострадавших не было, то, вероятно, Смолов отделается штрафом.
Все-таки стульями никто не кидался, крови не было, – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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