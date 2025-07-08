Депутат Свищев о наказании для Смолова: «Отделается штрафом, вероятно, если не было тяжелых последствий. Стульями никто не кидался, крови не было»

Дмитрий Свищев высказался о возможном наказании Федора Смолова.

В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

– Какое наказание должен понести Смолов?

– Все прописано в законодательстве РФ. Мы видим, что нарушение закона имело место.

Если тяжелых последствий для пострадавших не было, то, вероятно, Смолов отделается штрафом.

Все-таки стульями никто не кидался, крови не было, – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»