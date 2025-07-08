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  • Мостовой о драке Смолова: «Сейчас везде вседозволенность – люди думают, что если деньги есть, то все можно. В 90-х камер не было – рожу побили, походили с синяками, все спокойно»
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Мостовой о драке Смолова: «Сейчас везде вседозволенность – люди думают, что если деньги есть, то все можно. В 90-х камер не было – рожу побили, походили с синяками, все спокойно»

Александр Мостовой высказался о драке с участием Федора Смолова.

В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Когда узнал про историю Смолова, обсуждал ее со своими ровесниками. Елки-палки, у нас в 90-е стреляли в друг друга на улицах. Но у футболистов все было спокойно.

Ясно, что сейчас не так, как раньше. В то время – три канала, одна газета. А сейчас везде камеры. И вседозволенность. Люди думают, что, если у них есть деньги, значит, все можно. Но мы же не знаем – кто-то кого-то оскорбил, может. А не было бы камер, то все сложилось бы иначе.

В 90-х камер не было – пошумели, покричали, рожу побили, походили с синяками, все спокойно. Думаете, в наше время никого не били? Били, еще как! Но у меня такого не было, хотя рядом такое происходило», – сказал бывший футболист сборной России.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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