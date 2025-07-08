Депутат Свищев о драке Смолова: «Не рядовой спортсмен, а один из самых популярных, лидер общественного мнения. Обидно, что оказался замешан в полукриминальной истории»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».

В соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«К Федору относятся по-разному, но это не рядовой спортсмен, а один из самых популярных. Можно сказать, лидер общественного мнения.

Обидно, что он вместо того, чтобы стать значимой фигурой с точки зрения популяризации спорта, оказался замешан в такой полукриминальной истории.

Теперь только ленивый не обсуждает этот инцидент, СМИ все тут же подхватили. Однозначно реагировать должны и правоохранительные органы, и РФС.

Это должно стать примерам другим спортсменам, да и всем гражданам в целом», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»