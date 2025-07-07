Смолов о видео драки в «Кофемании»: «Я отказался платить шантажистам. Выложили малую часть, чтобы была непонятна предыстория. Но меня это не оправдывает, распускать руки неправильно»

Федор Смолов прокомментировал ситуацию с потасовкой в «Кофемании».

В соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сообщалось , что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Смолов лично высказался об инциденте в соцсетях через несколько дней после публикации видео.

Ожидал ли, что запись из «Кофемании» окажется в сети

«Да, это было дело времени, ведь я отказался платить шантажистам. Причем люди, которые хотели скандала и преследовали свои корыстные цели, выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта. Хотя это меня абсолютно не оправдывает. Очень сожалею, что повел себя так».

О слухах, что заплатил миллион рублей пострадавшим

⁠«Я изначально пытался установить контакт с пострадавшим и возместить возможный ущерб. Использовал процедуру, разрешенную законодательством РФ: через депозит нотариуса без каких-либо условий направил пострадавшему определенную сумму, чтобы компенсировать моральный вред и возможный вред здоровью. При необходимости готов был обсуждать увеличение компенсации – но только в рамках закона. Что касается вымогателей, то там шла речь о суммах многократно больших. И никаких выплат я им не делал и не собирался».

Почему говорит о «возможном вреде здоровью»

«Честно говоря, я до сих пор достоверно не знаю, причинил ли я своими действиями какой-либо ощутимый вред здоровью пострадавшего. Однако еще раз повторю: распускать руки неправильно, независимо от накала словесной перепалки», – сказал Федор Смолов в интервью Ивану Карпову.