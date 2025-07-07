Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
Предсезонная подготовка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Диогу Жоты.
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП.
Большая часть команды и главный тренер Арне Слот посетили похороны Диогу и Андре, состоявшиеся в Португалии в субботу.
Изначально планировалось, что первая группа «красных» вернется в учебно-тренировочный центр AXA в пятницу, 4 июля. Основная часть должна была присоединиться к ним в понедельник, 7 июля.
Из-за трагедии команде было предоставлено дополнительное свободное время, чтобы прийти в себя, сообщает Liverpool Echo. Теперь ожидается, что игроки начнут предсезонную подготовку во вторник, 8 июля.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
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