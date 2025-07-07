  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
0

Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя

Предсезонная подготовка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Диогу Жоты.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП.

Большая часть команды и главный тренер Арне Слот посетили похороны Диогу и Андре, состоявшиеся в Португалии в субботу.

Изначально планировалось, что первая группа «красных» вернется в учебно-тренировочный центр AXA в пятницу, 4 июля. Основная часть должна была присоединиться к ним в понедельник, 7 июля.

Из-за трагедии команде было предоставлено ​​дополнительное свободное время, чтобы прийти в себя, сообщает Liverpool Echo. Теперь ожидается, что игроки начнут предсезонную подготовку во вторник, 8 июля.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34862 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
logoпремьер-лига Англия
logoДиогу Жота
logoЛиверпуль
происшествия
календарь
logoАрне Слот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты оставшуюся сумму по контракту – 8 млн фунтов за 2 года (Record)
1445 июля, 07:45
Церемонию прощания с Жотой и его братом посетили президент Португалии, руководство FPF и «Порту», боссы «Ливерпуля», экс-партнеры Диогу – Далот, Алькантара, Фабиньо
454 июля, 18:21
Тысячи болельщиков «Ливерпуля» почтили память Жоты у «Энфилда». Хендерсон возложил цветы, экс-капитан клуба плакал
94 июля, 13:26
Салах о гибели Жоты: «Не мог представить, что будет страшно возвращаться в «Ливерпуль» из отпуска. Тяжело осознать, что Диогу больше не с нами»
54 июля, 11:55
Главные новости
Агент Доннаруммы о словах Нойера про травму Мусиалы: «Мануэль тоже ударил Игуаина в 2014-м, зная, что рискует навредить. Это игровой эпизод в вечной дуэли вратарей и нападающих»
38 минут назад
На завтрашнем заседании по делу Промеса обсудят его дальнейшее заключение. Квинси могут разрешить ожидать суда на свободе
525 минут назад
Пострадавшему в драке со Смоловым бизнесмену угрожал байкер из Челябинска. Его допросили следователи («МК»)
1337 минут назад
Объединили эмблему «Челси» с другими клубами – угадаете, с какими?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Иван Игнатьев назвал этап в «Рубине» самым неудачным в карьере: «Неправильный выбор. Слуцкий не считал меня хорошим футболистом. У каждого свой вайб»
26сегодня, 14:46
Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
18сегодня, 14:19
Марчиняк назначен на матч «Реала» и «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ. «Барса» критиковала судью после вылета из этой ЛЧ от «Интера», «Бавария» – за отмену гола «Реалу» в прошлой
60сегодня, 14:06
«Челси» нужны продажи на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать всех новичков на этот сезон ЛЧ (The Times)
19сегодня, 13:53
Унаи переведен в дубль «Марселя» из-за отказа переходить в «Спартак». Французам предложили 11 млн евро, клуб давит на агентов хавбека (Sport24)
71сегодня, 13:48
Игнатьев о возвращении в РПЛ: «Люди почему-то живут моими старыми залетами. Перейти в большую команду мне тяжело»
12сегодня, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев об Угальде: «Будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет, думаю»
2 минуты назад
Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»
657 минут назад
Товарищеский матч. «Акрон» играет с тульским «Арсеналом»
258 минут назадLive
«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)
7сегодня, 14:56
«Милан» начал переговоры с Бонифасе, «Байер» ранее хотел 50 млн евро. Клуб рассматривает и другие варианты из-за травм форварда
4сегодня, 14:36
Посвященный Роналду временный музей открылся в Гонконге. На выставке представлены «Золотой мяч» и восковая фигура Криштиану, сотни болельщиков стояли у входа с утра
1сегодня, 14:34
«Фламенго» ведет переговоры о трансфере Де Поля и может предложить «Атлетико» 15 млн евро (Жулио Мигел Нето)
9сегодня, 14:16
Смолов о версиях произошедшего в «Кофемании»: «Это фэйки в основном. Я заслужил критику, но читать откровенное вранье смешно и грустно»
9сегодня, 14:03
Хейлунд не хочет уходить из «МЮ». Продажа форварда возможна только в случае решения клуба
7сегодня, 13:31
«Райо Вальекано» подписал Луиса Фелипе. Защитник расторг контракт с «Марселем»
2сегодня, 13:23Фото