Смолов о версиях произошедшего в «Кофемании»: «Это фэйки в основном. Я заслужил критику, но читать откровенное вранье смешно и грустно»

Федор Смолов высказался о публикациях версий произошедшего в «Кофемании».

Ранее соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.



«Это в основном фэйки. Почему они публикуются, все прекрасно понимают.

Готов к критике за совершенный поступок. Я ее заслужил. Однако когда читаю откровенное вранье – это и смешно, и грустно», – заявил Смолов.

Смолов извинялся перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предлагал оплатить всем счет. В ответ прозвучал мат от сидящих за одним из столиков, начался конфликт («СЭ»)

Друзья участника драки со Смоловым утверждают, что Федор предлагал мужчинам выпить за победу «Краснодара» и разозлился после отказа. У одного из пострадавших был перелом челюсти («МК»)

У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Он был согласен на 1 млн, в полиции пострадавшим отказали в возбуждении дела (Baza)