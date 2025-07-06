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  • Депутат Журова о драке Смолова: «Кофемания» загадочным образом соблазняет футболистов там подраться. Ощущение, что видео могли слить сотрудники заведения, они же могли и шантажировать»
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Депутат Журова о драке Смолова: «Кофемания» загадочным образом соблазняет футболистов там подраться. Ощущение, что видео могли слить сотрудники заведения, они же могли и шантажировать»

Светлана Журова допустила, что Федора Смолова шантажировал персонал «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн, и в итоге увеличили сумму до 20 млн рублей. Впоследствии стало известно, что Смолов обратился в полицию.

«Вы понимаете, если бы известный человек поучаствовал в драке в ресторане, эта информация тут же разлетелась бы везде. Сто процентов эта история мгновенно появится в прессе. Тем более, если у пострадавшего сломана челюсть. Пострадавшие были бы в серьезном выигрыше. Но почему это полтора месяца не попадало в прессу?

Вся эта история вызывает очень много вопросов. Поэтому ждем, что скажут правоохранительные органы, они должны разобраться. Уже дошло до того, что обнаружили перелом челюсти у участника конфликта. Скоро дойдет до того, что один из пострадавших умер. А правда где? Какое-то сломанное радио.

«Кофемания» каким-то загадочным образом соблазняет футболистов подраться там. Невезуха в этом кафе у футболистов. И вообще такое ощущение, что видео в сеть могли слить сотрудники обслуживающего персонала заведения, они же могли и шантажировать. Очевидно, что у пострадавших посетителей не было допуска к записям с камер наблюдения ресторана. Доступ к видеозаписям из посторонних могут получить только следователи, полиция», – сказала депутат Государственной думы.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ВсеПроСпорт»
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