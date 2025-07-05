Друзья участника драки со Смоловым утверждают, что Федор предлагал мужчинам выпить за победу «Краснодара» и разозлился после отказа. У одного из пострадавших был перелом челюсти («МК»)

Друзья участника драки с Федором Смоловым поделились подробностями конфликта.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как сообщает «МК» со ссылкой на друзей одного из пострадавших, конфликт начался с того, что Смолов якобы предложил посетителям кафе выпить за победу «Краснодара» (утверждается, что инцидент произошел 28 мая, чемпионат России завершился 24 мая – Спортс’‘). Мужчины отказались.

Отмечается, что, по предварительным данным, это были совладелец московской компании «Подъем Групп», которая занимается реализацией подъемных кранов, и сотрудник из челябинского филиала его компании. Они зашли в кафе позавтракать перед тем, как ехать на строительную выставку в «Крокус Сити».

Утверждается, что отказ разозлил Смолова, и он стал провоцировать конфликт, предлагая выйти из кафе и поговорить на улице. Бизнесмен отказался, после чего началась потасовка.

Позднее сотрудник из Челябинска получил медицинское заключение о том, что у него сломана челюсть. Утверждается, что после инцидента к пострадавшему приходила группа людей и просила забрать заявление из полиции.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев