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Смолов о драке в «Кофемании»: «С самого начала действовал в рамках правового поля, старался возместить возможный ущерб. Взаимодействовал с органами, от ответственности не скрывался»

Федор Смолов разъяснил подробности инцидента с дракой в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Смолов лично высказался об инциденте в соцсетях через несколько дней после публикации видео.

О том, почему опубликовал видео с пояснениями спустя несколько дней после инцидента в «Кофемании»

«Готов был сделать это сразу, но шла работа над подачей заявления в полицию. Решил сначала подать заявление, а потом высказаться, чтобы не быть голословным. При этом я с самого начала действовал в рамках правового поля, дал необходимые объяснения и старался возместить возможный ущерб».

О слухах, что он покинул Россию

«Я уезжал ненадолго из страны, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Все было по согласованию с участковым – мои адвокаты поставили его в курс дела, и он согласился пообщаться со мной по возвращении.

Мы вернулись 9-го июня, и с тех пор я не покидал пределы страны. Было много рабочих съемок. В субботу я лично ездил в отделение МВД. Все время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался», – сказал Смолов в интервью Ивану Карпову.

Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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