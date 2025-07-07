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Корнеев о 25 млн евро за Жерсона в «Зените»: «Вообще-то это ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК»

Игорь Корнеев считает, что Жерсон стоит своих денег и усилит «Зенит».

Ранее «Фламенго» официально подтвердил переход 28-летнего бразильского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга за 25 миллионов евро. 

– По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?

– Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.

– По функционалу это второй Вендел или Клаудинью?

– Скорее Вендел.

– 25 миллионов за него не многовато?

– Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК... – заявил бывший спортивный директор «Зенита».

Зимой «Спартак» подписал форварда АЕК Ливая Гарсию за 18,7 миллионов евро.

Радимов о Жерсоне в «Зените»: «Топовая история, пульт от игры команды будет у него в руках. Уровень Вендела, плюс-минус даже выше»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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