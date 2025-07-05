Радимов о Жерсоне в «Зените»: «Топовая история, пульт от игры команды будет у него в руках. Уровень Вендела, плюс-минус даже выше»
Владислав Радимов высказался о переходе Жерсона Сантоса в «Зенит».
Ранее «Фламенго» официально подтвердил переход 28-летнего бразильского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга за 25 миллионов евро.
«Что я видел – топовая история. Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках.
Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше», – сказал экс-игрок «Зенита».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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