Радимов о Жерсоне в «Зените»: «Топовая история, пульт от игры команды будет у него в руках. Уровень Вендела, плюс-минус даже выше»

Владислав Радимов высказался о переходе Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее «Фламенго » официально подтвердил переход 28-летнего бразильского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга за 25 миллионов евро.

«Что я видел – топовая история. Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках.

Это уровень Вендела . Плюс‑минус даже выше», – сказал экс-игрок «Зенита ».

Жерсон в «Зените» – подтверждает Медведев. Хотя бразилец уже жалеет, что не поехал в «Аль-Наср»