Непомнящий о Жерсоне в «Зените»: «Звезда уровня Малкома и Халка. Но для чего его покупать? Чтобы стать чемпионами? Он попадет в золотую клетку»

Валерий Непомнящий оценил трансфер Жерсона в «Зенит».

– «Зенит» купил полузащитника Жерсона за 25 млн евро. Как оцениваете этот трансфер?

– Я знаю, что этот футболист – звезда уровня Малкома и Халка . Видел, что это выдающийся игрок. Но как он адаптируется, это вопрос. Меня немного смущает, что «Зенит» тратится на таких футболистов.

– Что именно смущает?

– Для чего его покупать? Чтобы стать чемпионом страны? У питерцев сейчас три дорогостоящие покупки. Как Энрике, Жерсон будут конкурировать между собой?

– Писали, что «Аль-Наср» хотел перекупить Жерсона. Почему европейские клубы не включились в борьбу? Он слишком дорогостоящий?

– С одной стороны, дорогой для Европы, как выясняется. Но вроде бы им кто-то интересовался. Другое дело, что его все устраивало в Бразилии. А теперь он попадет в золотую клетку.

– То есть, РПЛ он выбрал только из-за денег?

– Мне кажется, именно так. Понятно, что «Зенит », Санкт–Петербург и отличный стадион известны во всем мире. Он не просто куда-то приехал, а в лучшую команду страны на роскошные условия. Плюс есть обещания, что вот-вот мы снова будем играть на международном уровне. Хотя я сомневаюсь в этом, – сказал Непомнящий.