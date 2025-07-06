Дуэ о 2:0 с «Баварией»: «ПСЖ» рад победе, но очень огорчен травмой Мусиалы. Это сильно повлияло на нас в раздевалке – выглядело нехорошо, но это футбол»

Дезире Дуэ рассказал, что игроки «ПСЖ» расстроены из-за травмы Джамала Мусиалы.

Парижане обыграли «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась . Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.

«Мы рады этой победе, но также очень огорчены, что Мусиала получил травму. Это сильно повлияло на нас в раздевалке. Мы очень надеемся, что он поправится как можно быстрее.

Мы поддерживаем его, потому что никогда не бывает легко получить травму в такой ситуации. Это выглядело нехорошо, но это футбол.

Теперь мы надеемся, что у Джамала все будет хорошо, и что он успешно поправится», – сказал полузащитник «ПСЖ » после матча.

Доннарумма – получившему травму после стыка с ним Мусиале: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽»