Куртуа о Доннарумме и травме Мусиалы: «Джанлуиджи не виноват, это невезение. Вратари идут на мяч – нападающие тоже не сдерживаются, когда врезаются в нас»

Тибо Куртуа не считает Джанлуиджи Доннарумму виновным в травме Джамала Мусиалы.

Накануне «ПСЖ » обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира. В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась .

Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.

«Обвинять Доннарумму в травме Мусиалы мне кажется чрезмерным. Вратари идут на мяч. Нападающие также не сдерживаются, когда врезаются в нас.

Это невезение. Доннарумме от этого сильно неприятно, но он не виноват», – заявил голкипер «Реала ».

Нойер о Доннарумме и травме Мусиалы: «Не обязательно было так играть! Он понимал, что мог травмировать. Я сказал Джанлуиджи: «Не хочешь подойти к нему?» Я бы отреагировал по-другому»

Доннарумма – получившему травму после стыка с ним Мусиале: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽»