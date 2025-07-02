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Бояринцев о споре Соболева с Радимовым: «Александр уже может ехать покупать пиво. 10 голов он точно забьет, но никак не 20»

Денис Бояринцев не верит, что Александр Соболев забьет 20 голов за сезон.

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» поспорил с Владиславом Радимовым на ящик пива, что отличится как минимум 20 раз в предстоящем сезоне.

«Если они действительно поспорили на 20 голов за сезон, то Соболев уже может ехать покупать пиво. Думаю, 10 голов он сможет точно забить в обоих турнирах суммарно.

Впрочем, если учесть нынешний формат кубковых встреч, то вполне возможно, что и 15 мячей сможет забить. Но никак не 20», – сказал главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.

Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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