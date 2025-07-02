Бояринцев о споре Соболева с Радимовым: «Александр уже может ехать покупать пиво. 10 голов он точно забьет, но никак не 20»

Денис Бояринцев не верит, что Александр Соболев забьет 20 голов за сезон.

Ранее стало известно , что форвард «Зенита » поспорил с Владиславом Радимовым на ящик пива, что отличится как минимум 20 раз в предстоящем сезоне.

«Если они действительно поспорили на 20 голов за сезон, то Соболев уже может ехать покупать пиво. Думаю, 10 голов он сможет точно забить в обоих турнирах суммарно.

Впрочем, если учесть нынешний формат кубковых встреч, то вполне возможно, что и 15 мячей сможет забить. Но никак не 20», – сказал главный тренер «Ротора » Денис Бояринцев .

Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»