Быстров о работе в «Зените»: «Советник – идеально. Хорошо, когда есть должность, но нет ответственности. Пока не предлагали»
Владимир Быстров хотел бы стать советником в «Зените».
– Предлагали ли вам работу в «Зените»?
– Нет, мне не предлагали.
– Вам самому хотелось бы поработать в родном клубе?
– Смотря на какой должности.
– Где вы себя видите? Советником или, может, тренером?
– Точно не тренером.
– Советником, как Зырянов и Радимов?
– Идеальная должность – советник.
– Нет сильной ответственности?
– Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности.
– Если «Зенит» к вам обратится, вы готовы рассмотреть предложение?
– Конечно, – заявил бывший полузащитник петербуржцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
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