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Быстров о работе в «Зените»: «Советник – идеально. Хорошо, когда есть должность, но нет ответственности. Пока не предлагали»

Владимир Быстров хотел бы стать советником в «Зените».

– Предлагали ли вам работу в «Зените»?

– Нет, мне не предлагали.

– Вам самому хотелось бы поработать в родном клубе?

– Смотря на какой должности.

– Где вы себя видите? Советником или, может, тренером?

– Точно не тренером.

– Советником, как Зырянов и Радимов?

– Идеальная должность – советник.

– Нет сильной ответственности?

– Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности.

– Если «Зенит» к вам обратится, вы готовы рассмотреть предложение?

– Конечно, – заявил бывший полузащитник петербуржцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
logoВладимир Быстров
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
logoКонстантин Зырянов
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