Радимов об игре ЦСКА при Челестини после 3:1 с «Партизаном»: «Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. Будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма»

Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА при Фабио Челестини.

Во вторник московский клуб дома обыграл «Партизан » (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.

49-летний швейцарский специалист возглавил армейцев после ухода Марко Николича .

«Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился. Не всегда получалось, «Партизан» в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила.

Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Зенита».

Челестини о 3:1 с «Партизаном»: «ЦСКА в первом тайме не удавалось прессинговать, были проблемы. Это может быть связано с усталостью из-за сборов»