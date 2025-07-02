Радимов об игре ЦСКА при Челестини после 3:1 с «Партизаном»: «Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. Будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма»
Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА при Фабио Челестини.
Во вторник московский клуб дома обыграл «Партизан» (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.
49-летний швейцарский специалист возглавил армейцев после ухода Марко Николича.
«Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился. Не всегда получалось, «Партизан» в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила.
Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Зенита».
Челестини о 3:1 с «Партизаном»: «ЦСКА в первом тайме не удавалось прессинговать, были проблемы. Это может быть связано с усталостью из-за сборов»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?10072 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости