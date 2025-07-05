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Oasis почтили память Жоты на первом концерте после воссоединения, исполняя песню Live Forever. Форвард «Ливерпуля» погиб в ДТП

Группа Oasis почтила память погибшего форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Накануне воссоединившаяся группа провела первый за 16 лет концерт. Выступая в Кардиффе, Oasis почтили память Жоты во время исполнения песни Live Forever.

На экране появилось изображение португальца в футболке «Ливерпуля».

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Фото: x.com/piersmorgan

«Ливерпуль» о смерти Жоты и его брата: «Клуб потрясен трагической гибелью. Окажем всестороннюю поддержку семье, друзьям и партнерам Диогу и Андре по команде, пытающимся смириться с потерей»

Церемонию прощания с Жотой и его братом посетили президент Португалии, руководство FPF и «Порту», боссы «Ливерпуля», экс-партнеры Диогу – Далот, Алькантара, Фабиньо

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
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Ноэль Галлахер
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