Нету пропустил тренировку «Челси» из-за гибели Жоты. Новость о смерти друга потрясла вингера, его участие в игре с «Палмейрас» под вопросом

Педру Нету не смог тренироваться из-за смерти Диогу Жоты.

Как сообщает A Bola, вингер «Челси » был потрясен новостью о гибели друга, игрок не присутствовал на тренировке в четверг. Его участие в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «Палмейрасом» также остается под вопросом.

Нету и Жота выступали вместе за «Вулверхэмптон », а также являлись партнерами по сборной Португалии .

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска оставил решение об участии в матче за игроком.

«Это полностью его решение, он сам должен определить, будет ли играть, и мы его поддержим. Любое его решение будет правильным. Поэтому неважно, выйдет он на поле или нет – посмотрим, как он себя почувствует.

Одно ясно: мы окажем ему всю возможную поддержку», – заявил Мареска.