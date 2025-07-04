Нету пропустил тренировку «Челси» из-за гибели Жоты. Новость о смерти друга потрясла вингера, его участие в игре с «Палмейрас» под вопросом
Педру Нету не смог тренироваться из-за смерти Диогу Жоты.
Как сообщает A Bola, вингер «Челси» был потрясен новостью о гибели друга, игрок не присутствовал на тренировке в четверг. Его участие в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «Палмейрасом» также остается под вопросом.
Нету и Жота выступали вместе за «Вулверхэмптон», а также являлись партнерами по сборной Португалии.
Главный тренер лондонцев Энцо Мареска оставил решение об участии в матче за игроком.
«Это полностью его решение, он сам должен определить, будет ли играть, и мы его поддержим. Любое его решение будет правильным. Поэтому неважно, выйдет он на поле или нет – посмотрим, как он себя почувствует.
Одно ясно: мы окажем ему всю возможную поддержку», – заявил Мареска.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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