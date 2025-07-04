Салах досрочно вернется из отпуска в Греции из-за гибели Жоты. Вингер выходил на поле вместе с португальцем в 150 матчах за «Ливерпуль»

Мохамед Салах досрочно вернется из отпуска из-за гибели Диогу Жоты.

Вингер «Ливерпуля » прибудет в Англию сегодня, несмотря на то, что его отдых в Греции должен был закончиться только на следующей неделе.

Египтянин выходил на поле вместе с Жотой в 150 матчах за мерсисайдский клуб – чаще за карьеру португалец играл бок о бок лишь с Рубеном Невешем. При взятии ворот Салах и Жота ассистировали друг другу 19 раз.

Первый предсезонный матч «Ливерпуль» проведет против «Престона» 13 июля.