«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро
Как передает Mundo Deportivo, в «Барсе» считают, что игрок «Интера» соответствует уровню с точки зрения футбольных качеств и идеально вписывается в план клуба по усилению позиции правого защитника.
Главной преградой к подписанию нидерландца по-прежнему остаются финансовые ограничения Ла Лиги. Каталонцы прилагают усилия для возвращения к правилу 1:1. Отступные 29-летнего Думфриса в «Интере» составляют 25 млн евро.
В клубе также рассматривали варианты с Вандерсоном и Андреем Рациу. Однако, по мнению скаутов «Барсы», бразилец из «Монако» не соответствует требуемому профилю, а защитник «Райо Вальекано» хоть и опасен в атакующих подключениях, имеет определенные недостатки в обороне.
Также обсуждалось имя 22-летнего Марка Пубиля (22 года) из «Альмерии», однако его характеристики посчитали схожими с таковыми у Эктора Форта.
Приоритет клуба сейчас – регистрация вратаря Жоана Гарсии и подписание левого вингера.