  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро
44

«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро

Финансовые проблемы «Барсы», похоже, не позволят подписать Дензела Думфриса.

Как передает Mundo Deportivo, в «Барсе» считают, что игрок «Интера» соответствует уровню с точки зрения футбольных качеств и идеально вписывается в план клуба по усилению позиции правого защитника. 

Главной преградой к подписанию нидерландца по-прежнему остаются финансовые ограничения Ла Лиги. Каталонцы прилагают усилия для возвращения к правилу 1:1. Отступные 29-летнего Думфриса в «Интере» составляют 25 млн евро. 

В клубе также рассматривали варианты с Вандерсоном и Андреем Рациу. Однако, по мнению скаутов «Барсы», бразилец из «Монако» не соответствует требуемому профилю, а защитник «Райо Вальекано» хоть и опасен в атакующих подключениях, имеет определенные недостатки в обороне.

Также обсуждалось имя 22-летнего Марка Пубиля (22 года) из «Альмерии», однако его характеристики посчитали схожими с таковыми у Эктора Форта.

Приоритет клуба сейчас – регистрация вратаря Жоана Гарсии и подписание левого вингера.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24959 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
возможные трансферы
logoАльмерия
logoАндрей Рациу
logoМарк Пубиль
logoсерия А Италия
logoВандерсон де Оливейра
logoДензел Думфрис
logoЛа Лига
logoЭктор Форт
logoИнтер
logoД2 Испания
logoРайо Вальекано
logoлига 1 Франция
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» – «Барсе» после продления Нико с «Атлетиком»: «Можем получить деньги обратно?» Петербуржцы дарили каталонцам медаль в TikTok стоимостью 10 евро на трансфер испанца
66сегодня, 11:55
Отец Хейсена выложил мем с сеткой клубного ЧМ, где «Реал» сыграет с «Боруссией», «Барса» – с диваном, «Сити» – с телевизором, «Атлетико» – с пультом от ТВ
101сегодня, 11:52Фото
«Барселона» переключится на Диаса после срыва сделки с Нико. Рэшфорд по-прежнему заинтересован в переходе
74сегодня, 11:25
Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта – после победы на ЧМ с Бразилией»
17сегодня, 10:40
«Он остается». Иньяки Уильямс подшутил над «Барсой» фразой Пике о Неймаре после продления контракта Нико с «Атлетиком»
133сегодня, 09:36
Главные новости
Нико будет зарабатывать более 10 млн евро «чистыми» в год по новому контракту с «Атлетиком». «Бавария» предлагала 12 млн, переход в «Барсу» сорвался из-за проблем с регистрацией
39 минут назад
Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Экс-хавбек «Арсенала» предстанет перед судом 5 августа
1920 минут назад
Директор «Юве» и агент Влаховича встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить будущее форварда. Один из вариантов – расторжение контракта (Tuttosport)
622 минуты назад
Братский Кубок. «Динамо» против «Партизана», ЦСКА сыграет с ОФК в субботу
826 минут назад
«Флуминенсе» против «Аль-Хилаля», «Челси» сыграет с «Палмейрас» – врываемся в четвертьфиналы КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
29 минут назадВидео
Глава ФНЛ о «Торпедо»: «В случае дисквалификации преимущество будет у клуба РПЛ. Крайний срок решения – до начала соревнований, после включить будет невозможно»
539 минут назад
Сергеев подписал контракт с «Динамо» («Чемпионат»)
5955 минут назад
Черчесов о Сергееве, «Спартаке» и «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «уговаривать», когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал»
37сегодня, 13:01
Из какой страны «Эсперанс»? А «Видад»? Географический тест про КЧМ
сегодня, 13:00Тесты и игры
«Реал» пообещал по 1 млн евро каждому игроку за победу в клубном ЧМ. Перес дал понять футболистам, что в «Мадриде» к турниру относятся как к ЛЧ (As)
41сегодня, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
17 минут назад
«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
526 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Не мог понять, что произошло после зимней паузы. Что творилось до нее, видели? Чуть ли не чемпионом стал, учитывая, как играл и сколько забивал»
740 минут назад
Коутиньо перешел в «Васко» из «Астон Виллы» на постоянной основе после аренды
251 минуту назад
Тысячи болельщиков «Ливерпуля» почтили память Жоты у «Энфилда». Хендерсон возложил цветы, экс-капитан клуба плакал
4сегодня, 13:26Фото
Кучаев о лучшем тренере сезона РПЛ: «Станкович был им первые полгода. «Спартак» при нем поменялся, прибавил, но потом остановился»
5сегодня, 13:21
Шелия о Грозном: «Там я спокоен за семью, мне комфортно. Город развивается, много чего построилось, порядок и чистота сохраняются. От вина я не зависим, выпиваю редко»
10сегодня, 13:09
Эндрик встречался с Санчесом и Калафатом, чтобы оценить перспективы в «Реале». Одна из целей бразильца – участие в ЧМ-2026
7сегодня, 12:57
Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»
12сегодня, 12:39
Четырехкратный победитель ЛЕ Иборра завершил карьеру. Прощаясь, хавбек вспомнил о дочери, умершей через четыре дня после рождения: «Ее прах покоится на стадионе «Леванте»
3сегодня, 12:15