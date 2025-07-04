«Барселона» переключится на Диаса после срыва сделки с Нико. Рэшфорд по-прежнему заинтересован в переходе

«Барселона» нацелилась на Луиса Диаса после неудачи с Нико Уильямсом.

Вингер «Атлетика » ранее продлил контракт с клубом до 2035 года.

Как сообщает Фабрицио Романо , после срыва трансфера Нико «Барселона » в ближайшие дни или недели предпримет новую попытку заполучить Луиса Диаса.

Отмечается, что сделка будет непростой – «Ливерпуль » уже закрыл двери для продажи колумбийца как для «Барсы», так и для «Баварии».

Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в переходе в «Барселону».