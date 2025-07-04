«Барселона» переключится на Диаса после срыва сделки с Нико. Рэшфорд по-прежнему заинтересован в переходе
«Барселона» нацелилась на Луиса Диаса после неудачи с Нико Уильямсом.
Вингер «Атлетика» ранее продлил контракт с клубом до 2035 года.
Как сообщает Фабрицио Романо, после срыва трансфера Нико «Барселона» в ближайшие дни или недели предпримет новую попытку заполучить Луиса Диаса.
Отмечается, что сделка будет непростой – «Ливерпуль» уже закрыл двери для продажи колумбийца как для «Барсы», так и для «Баварии».
Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в переходе в «Барселону».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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