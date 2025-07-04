Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта – после победы на ЧМ с Бразилией»
Эстевао надеется побороться за «Золотой мяч» в будущем.
– Увидим ли мы в будущем борьбу за «Золотой мяч» между вами, Ламином [Ямалем] и [Франко] Мастантуоно?
– Честно говоря, очень на это надеюсь. Мы трое – практически ровесники, было бы невероятно интересно оказаться в такой ситуации.
– Вы можете представить себя обладателем «Золотого мяча»?
– Это моя вторая по значимости мечта – сразу после победы на чемпионате мира с национальной сборной Бразилии, – сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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