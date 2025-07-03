Глава FPF о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Невосполнимая потеря для португальского футбола. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и выдающимся человеком»

Глава португальской федерации выразил соболезнования после гибели Диогу Жоты.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Португалии и его младший брат Андре погибли в ДТП в Испании, произошедшем сегодня утром.

«Португальская федерация футбола и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены гибелью Диогу Жоты и Андре Силвы, произошедшей этим утром в Испании.

Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и выдающимся человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и соперниками, излучавшим заразительную радость и имевшим авторитет во всем сообществе.

От своего имени и от имени Федерации футбола Португалии выражаю глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Жоты, а также «Ливерпулю» и «Пенафиэлу », клубам, за которые играли эти футболисты.

Португальская федерация футбола уже попросила УЕФА о минуте молчания в этот четверг перед матчем нашей сборной против Испании на чемпионате Европы среди женщин.

Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Жоты – невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы будем делать все возможное, чтобы каждый день чтить их наследие», – говорится в заявлении президента Федерации футбола Португалии (FPF) Педру Проэнсы.