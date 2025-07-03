Премьер-министр Португалии о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Печальный день для футбола, национального и международного спорта. Глубочайшие соболезнования семье»
Премьер-министр Португалии выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты.
Форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей при обгоне шины и загорелся.
«Новость о смерти прославившего Португалию спортсмена Диогу Жоты и его брата неожиданна и трагична. Выражаю глубочайшие соболезнования их семье.
Печальный день для футбола, для национального и международного спорта», – написал Луиш Монтенегру в твиттере.
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Опубликовала: Анна Сунцова
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