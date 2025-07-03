Премьер-министр Португалии о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Печальный день для футбола, национального и международного спорта. Глубочайшие соболезнования семье»

Премьер-министр Португалии выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля » и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл » из второй лиги Португалии , погибли в ДТП в Испании. Сообщалось , что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей при обгоне шины и загорелся.

«Новость о смерти прославившего Португалию спортсмена Диогу Жоты и его брата неожиданна и трагична. Выражаю глубочайшие соболезнования их семье.

Печальный день для футбола, для национального и международного спорта», – написал Луиш Монтенегру в твиттере.

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