Матчи женского Евро начнутся с минуты молчания в связи с гибелью Жоты и его брата в ДТП

УЕФА объявил минуту молчания на матчах женского Евро из-за гибели Диогу Жоты.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб в ДТП , произошедшем в Испании. 28-летний игрок находился в машине вместе с младшим братом Андре, выступающим за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, – он также скончался в аварии.

«На всех сегодняшних и завтрашних матчах женского Евро-2025 будет соблюдена минута молчания в память об игроке сборной Португалии и нападающем «Ливерпуля » Диогу Жоте и его брате Андре Силве, которые трагически скончались сегодня», – говорится в сообщении УЕФА .

Женский чемпионат Европы 2025 года проходит в Швейцарии со 2 по 27 июля.

Премьер-министр Португалии о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Печальный день для футбола, национального и международного спорта. Глубочайшие соболезнования семье»

Глава FPF о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Невосполнимая потеря для португальского футбола. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и выдающимся человеком»