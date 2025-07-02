«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта Лаутаро с Чалханоглу. Игроки позитивно оценили это решение Киву (GdS)

«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта Лаутаро с Хаканом Чалханоглу.

Инцидент произошел после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира. В интервью Мартинес заявил : «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Президент «Интера» Беппе Маротта сказал , что Лаутаро, видимо, обратился к Чалханоглу .

Турецкий хавбек ответил в соцсетях: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером». На его сторону встал форвард Маркус Тюрам, лайкнувший пост Чалханоглу.

Главный тренер миланцев Кристиан Киву провел экстренное собрание, чтобы получить объяснения не только от участников конфликта, но и от остальных игроков.

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько ветеранов команды взяли слово, чтобы призвать стороны к примирению. Отмечается, что решение Киву вызвало позитивную реакцию в коллективе.

«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)