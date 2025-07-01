Жена Чалханоглу после слов Лаутаро: «Некоторые не верны тебе. Они верны своей потребности в тебе. Как только их потребности меняются, меняется и их верность»

Жена Хакана Чалханоглу оценила конфликт хавбека и Лаутаро Мартинеса.

После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий миланцев Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите» .

Беппе Маротта, президент «Интера », сказал , что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу.

«Некоторые люди не верны тебе. Они верны своей потребности в тебе.

Как только их потребности меняются, меняется и их верность. Не жалей о своем добром сердце, Хакан. Все хорошее возвращается и умножается», – написала в социальной сети Синем Гюндогду, жена Хакану Чалханоглу .

Чалханоглу ответил Лаутаро: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером»