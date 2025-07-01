Жена Чалханоглу после слов Лаутаро: «Некоторые не верны тебе. Они верны своей потребности в тебе. Как только их потребности меняются, меняется и их верность»
Жена Хакана Чалханоглу оценила конфликт хавбека и Лаутаро Мартинеса.
После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий миланцев Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».
Беппе Маротта, президент «Интера», сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу.
«Некоторые люди не верны тебе. Они верны своей потребности в тебе.
Как только их потребности меняются, меняется и их верность. Не жалей о своем добром сердце, Хакан. Все хорошее возвращается и умножается», – написала в социальной сети Синем Гюндогду, жена Хакану Чалханоглу.
Чалханоглу ответил Лаутаро: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером»
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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