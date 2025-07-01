Маротта о Чалханоглу: «Если игрок хочет уйти – скатертью дорога, но пока никто не изъявлял желания. «Интер» разделяет мнение Лаутаро: победный дух – залог успеха»

Беппе Маротта заявил, что «Интер» готов расстаться с Хаканом Чалханоглу.

Президент миланского клуба высказался на фоне комментария форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного ЧМ.

«Я полагаю, что он [Лаутаро] обращался к нему [Чалханоглу]. Это слова капитана, который сделал ряд предположений и высказал правду. Если игрок больше не хочет здесь оставаться, он вправе уйти. На данный момент никто не изъявлял желания сделать это.

Поговорим с Хаканом и решим вопрос в лучшем виде. Клуб разделяет мнение Лаутаро: победный дух – залог успеха. Трансферный рынок открывается сегодня, и Хакан пока нам ничего не говорил, но мы готовы выслушать его, равно как и других игроков.

Если футболист изъявляет желание уйти – скатертью дорога. Это высказывание относится к Чалханоглу, и на следующей неделе мы поговорим с ним напрямую, без обиняков», – сказал Маротта.