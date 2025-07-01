«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)
После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».
Беппе Маротта, президент «Интера», сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу.
Чалханоглу опубликовал в социальной сети пост, в котором написал: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером».
Как сообщает журналист и комментатор DAZN Орацио Аккомандо, Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай», но турецкий клуб на данный момент не может предложить «Интеру» больше 15 миллионов евро. Миланцы же оценивают игрока примерно в 40 миллионов.
Также сообщается, что интерес к Чалханоглу проявили «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которые провели первые контакты с представителями футболиста.