«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)

«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» интересуются Хаканом Чалханоглу.

После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите» .

Беппе Маротта, президент «Интера », сказал , что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу .

Чалханоглу опубликовал в социальной сети пост, в котором написал: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером» .

Как сообщает журналист и комментатор DAZN Орацио Аккомандо, Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай », но турецкий клуб на данный момент не может предложить «Интеру» больше 15 миллионов евро. Миланцы же оценивают игрока примерно в 40 миллионов.

Также сообщается, что интерес к Чалханоглу проявили «Манчестер Юнайтед » и «Фулхэм », которые провели первые контакты с представителями футболиста.