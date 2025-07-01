  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)
4

«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)

«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» интересуются Хаканом Чалханоглу.

После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Беппе Маротта, президент «Интера», сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу.

Чалханоглу опубликовал в социальной сети пост, в котором написал: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером».

Как сообщает журналист и комментатор DAZN Орацио Аккомандо, Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай», но турецкий клуб на данный момент не может предложить «Интеру» больше 15 миллионов евро. Миланцы же оценивают игрока примерно в 40 миллионов.

Также сообщается, что интерес к Чалханоглу проявили «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которые провели первые контакты с представителями футболиста. 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6725 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Орацио Аккомандо в X
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Турция
logoХакан Чалханоглу
logoпремьер-лига Англия
logoГалатасарай
деньги
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoИнтер
logoФулхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
2026 июня, 12:39
Яшари из «Брюгге» отказал «МЮ» из-за нестабильности клуба. Хавбек интересен «Ман Сити», «ПСЖ», «Байеру», «Наполи», «Аталанте», но фаворит – «Милан» (Het Laatste Nieuws)
2624 июня, 20:59
Тареми интересен «Ноттингему», «Фулхэму» и «Бешикташу». Клубы АПЛ делали запрос по форварду «Интера»
224 июня, 20:13
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» против «Ювентуса», «Боруссия» сыграет с «Монтерреем»
188127 минут назадLive
«Реал» – «Ювентус». Винисиус, Йылдыз, Гонсало, Трент играют. Онлайн-трансляция
4627 минут назадLive
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
28 минут назадТесты и игры
«Ювентус» почти договорился с Дэвидом, покинувшим «Лилль»
335 минут назад
«Атлетико» за 17+3 млн евро купил у «Аталанты» Руджери. Контракт – на 5 лет
547 минут назад
«Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Форвард «Спортинга» хочет играть за «канониров» (L’Équipe)
1152 минуты назад
Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год
5254 минуты назад
«Ювентус» готов включить Влаховича, Луиса и Веа в сделку с «МЮ» по Санчо
22сегодня, 18:26
Глава РПЛ Алаев: «Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще»
13сегодня, 18:07
Братский кубок. ЦСКА обыграл «Партизан»
121сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»
37 минут назад
Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го
8 минут назад
Матчи чемпионата Франции будет транслировать сама лига – LFP запустила стриминг-платформу. Цена подписки – 15 евро в месяц, будут доступны 8 из 9 игр тура
325 минут назад
«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения
39 минут назад
Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
4сегодня, 18:22Фото
«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
4сегодня, 18:11
«Ростов» и Байрамян продлили контракт по схеме «1+1». Хорен представляет клуб с 2009-го
4сегодня, 18:07
«МЮ» остался без партнера, платившего 24 млн фунтов в год за лого на тренировочной форме. Новая экипировка выпущена без спонсора
11сегодня, 17:58Фото
«Лидс» за 6 млн евро купил у «Вольфсбурга» игравшего за Бельгию защитника Борнаува
сегодня, 17:44
Моуринью встретился с Асенсио. «Фенербахче» сделал предложение хавбеку «ПСЖ» (Ягыз Сабунджуоглу)
2сегодня, 17:28