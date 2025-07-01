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Чалханоглу ответил Лаутаро: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером»

Хакан Чалханоглу поделился мыслями после высказывания Лаутаро Мартинеса.

После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий миланцев Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Беппе Маротта, президент «Интера», сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к Хакану Чалханоглу.

«После травмы, которую я получил в финале Лиги чемпионов, мы все равно решили, что я должен поехать с командой в США. Для меня было очень важно быть там и поддерживать ребят, даже несмотря на то, что я не мог играть.

К сожалению, во время тренировок в США я получил еще одну травму в совершенно другой области. Диагноз: разрыв мышцы. Из-за травмы я не мог выходить на поле во время этого турнира. Другой причины нет, больше ничего не стоит за этим. Вчера мы проиграли, и это больно.

Мне было грустно не только как игроку, но и как человеку, которому не все равно. Несмотря на то, что я сейчас травмирован, я взял телефон сразу после матча и позвонил нескольким партнерам по команде, чтобы поднять им настроение, потому что именно так поступают те, кому небезразлична их команда.

Что меня удивило еще больше, так это последовавшие за этим слова. Слова, которые ранят. Слова, которые разделяют, а не объединяют.

За всю свою карьеру я никогда не искал оправданий. Я всегда брал на себя ответственность. Я играл, несмотря на боль, и вел команду, особенно в трудные моменты, не словами, а действиями.

Я уважаю любое мнение, даже мнение партнера по команде или президента клуба, но уважение – это не улица с односторонним движением.

Я всегда проявлял уважение как на поле, так и за его пределами, и считаю, что в футболе, как и в жизни, истинная сила заключается в проявлении уважения, особенно когда эмоции зашкаливают.

Я никогда не предавал этот клуб, никогда не говорил, что недоволен «Интером», – написал Хакан Чалханоглу в социальной сети.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
logoХакан Чалханоглу
logoсерия А Италия
logoчемпионат мира среди клубов
logoИнтер
logoЛаутаро Мартинес
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