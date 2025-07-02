Медведев про шутку о «Зените» из Рио-де-Жанейро: «Она уже с бородой. Мы выбираем лучших игроков на своей позиции. Не имеет значения, бразилец, аргентинец или россиянин»

Александр Медведев назвал бородатой шутку про «Зенит» из Рио-де-Жанейро.

В ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга должен подписать контракт с капитаном бразильского «Фламенго» Жерсоном.

Он станет восьмым бразильским футболистом «Зенита». За команду уже выступают Нино, Луис Энрике, Вендел, Дуглас Сантос, Педро дос Сантос, Густаво Мантуан, Роберт Ренан.

«Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют», – сказал председатель правления «Зенита».

В 2023 году бывший форвард клуба Артем Дзюба высказался о большом числе бразильцев: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро . Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».